Se mantiene el bloqueo al Port de Tarragona y vías cortadas por la protesta de agricultores

Varias personas cortan la carretera durante una protesta, a 8 de enero de 2026, en Pontós, Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El acceso al Port de Tarragona sigue bloqueado a las 20.00 horas de este jueves y diversas vías siguen cortadas por las movilizaciones que estén llevando a cabo los agricultores en diferentes puntos del territorio catalán para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

En un apunte del Servei Català de Trànsit en X recogido por Europa Press, han concretado que las vías que siguen cortadas son la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la A-2 en Bell-lloc d'Urgell (Lleida); la C-16 entre Berga y Olvan (Barcelona); la N-230 a la altura de Pont de Suert (Lleida) y la N-260 en Sort (Lleida).

Por otro lado, los camiones tienen la circulación restringida en la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona), la GI-513 en Cornellà de Terri (Girona) y la C-38 en el Coll d'Ares (Girona), y queda un carril cortado en la A-2 en Golmés en sentido Lleida.