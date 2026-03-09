Mañueco afirma que el PP no competirá por "gritar más" ante las elecciones en Castilla y León

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la clausura de un acto con motivo del día internacional de la mujer, a 8 de marzo de 2026, en Burgos, Castilla León - Tomás Alonso - Europa Press

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección en los comicios autonómicos de este domingo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que el PP no competirá por "gritar más" y ha señalado que, si hay que pactar, pedirá un acuerdo para cuatro años, centrado en competencias y estabilidad.

"No creemos en la política del titular fácil. Somos un partido de gobierno, y gobernar exige seriedad. Nuestro discurso es hablar de aquí: de jóvenes, de vivienda, de empleo, de servicios públicos, del campo o de nuestros mayores", ha dicho en una entrevista este lunes en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Sobre posibles pactos, ha expresado que él sale a ganar en solitario pero que si la ciudadanía decide que se tiene que llegar a acuerdos, dialogará, aunque no con el PSOE, ya que no pactará para que "el sanchismo" entre en Castilla y León.

Ha criticado a Vox por entrar en el pasado ejecutivo y salir de él: "Vox tiene que explicar qué quiere hacer en Castilla y León. Hace cuatro años entraron en el gobierno y se fueron. Dejaron el trabajo a medias. Dejaron tirados a sus votantes, a los autónomos, al campo, a quienes necesitaban apoyo justo en ese momento", ha dicho.

Ha rechazado la idea de la creación de una nueva autonomía que agrupe a León, Zamora y Salamanca y considera que ese debate "queda cerrado" en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.