Mar Lleixà (ERC), nueva alcaldesa de Tortosa (Tarragona) en reemplazo de Jordi Jordan (PSC)

La nueva alcaldesa de Tortosa (Tarragona), Mar Lleixà - AJUNTAMENT DE TORTOSA

TARRAGONA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mar Lleixà (ERC) ha sido elegida este sábado como nueva alcaldesa de Tortosa, en la celebración de un pleno extraordinario, tras la renuncia del hasta ahora alcalde Jordi Jordan (PSC), de acuerdo con el pacto de gobierno entre Movem Tortosa-PSC y ERC.

La candidata republicana ha recibido el apoyo de la mayoría absoluta del pleno, mientras que la candidata de Junts, Meritxell Roigé, ha obtenido 10 votos, ha informado el consistorio en un comunicado.

Lleixà ha anunciado en su discurso que creará una concejalía de lengua catalana y ha dicho que trabajará por una Tortosa "cohesionada, conectada y centrada en las personas".