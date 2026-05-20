'La Marató de 3Cat' de 2025 recaudó 14,4 millones contra el cáncer

Marcador definitivo de La Marató de 3Cat. - LA MARATÓ DE 3CAT

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Marató de 3Cat 2025, dedicada al cáncer, ha recaudado un total de 14.425.548 euros, informa en un comunicado de este martes.

Esa jornada del 14 de diciembre terminó con un marcador provisional de 9,7 millones, a los que se suman los 4,7 aportados por la ciudadanía hasta el 31 de marzo, cuando terminó el periodo de donativos.

El director de la Fundació La Marató de 3Cat, Lluís Bernabé, ha asegurado que los más de 14 millones "serán claves para avanzar de forma colectiva en la mejora de la salud, de la calidad y la esperanza de vida de los pacientes de cáncer".

Este año se celebrará la 35 edición, dedicada a la divulgación y el impulso en las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares.

Sumando este último marcador, La Marató ha recaudado un total de 271,9 millones de euros desde 1992.