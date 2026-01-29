Marc Solanes y Neus Aldeguer ganan el I Premi Talent Jove de Periodisme Europeu

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Marc Solanes y Neus Aldeguer han ganado el I Premi Talent Jove de Periodisme Europeu, impulsado por la Associació de Periodistes Europeus de Catalunya y la Fundació Catalunya Europa, con la colaboración de 'El Periódico de Catalunya'.

El premio, que se entregará en mayo, promueve un periodismo "riguroso, documentado y contrastado, capaz de contribuir a la reflexión pública sobre los grandes retos del proyecto europeo", informa Apec en un comunicado este jueves.

En la categoría de obra publicada, se ha premiado a Marc Solanes por el reportaje '¿Qué pasa con los residuos en Catalunya', del que se ha valorado su "claridad, el uso de datos al servicio del relato, la redacción y el interés".

Aldeguer ha sido galardonada en la categoría de obra no publicada por el proyecto de reportaje sobre la construcción y percepción de la identidad europea de los jóvenes en un contexto de transformaciones, y el jurado destaca la "originalidad y oportunidad del tema, el interés informativo, la capacidad de vincular una experiencia (Erasmus+) con el tema del premio y la ambición de la propuesta".

Este año se han recibido 13 candidaturas y el jurado ha destacado el alto nivel de los trabajos, tanto por la solidez periodística como por los temas tratados, que "confirma la necesidad y acierto de fomentar el periodismo europeo entre las nuevas generaciones".