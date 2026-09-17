Marcel Barrena comienza el rodaje de 'Lo Vent' con Eduard Fernández

Archivo - El director y guionista Marcel Barrena durante el photocall de los Premios Gaudí, a 8 de febrero de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El guionista y director Marcel Barrena ha comenzado el rodaje de 'Lo Vent' de nuevo con el actor Eduard Fernández, tras el éxito de 'El 47', en la isla de Buda, una zona protegida en el Parc Natural del Delta de l'Ebre (Tarragona).

El reparto lo completan Nora Navas, Greta Fernández, Francesc Orella y William Bulambo y la escritura del guión, a cargo de Barrena, Mireia Vidal y Coral Cruz, está libremente inspirado en el libro 'Delta' de Gabi Martínez, informa Mediapro este jueves en un comunicado.

Eduard Fernández interpreta a Mateo, un arrocero tradicional que vive aferrado a la isla de Buda, uno de los humedales más importantes de Europa y que la subida del nivel del mar amenaza con engullir: la película está producida por Imagina --Grupo Mediapro--, con la participación de Movistar Plus, RTVE y 3Cat y será distribuida por A Corriente Films.