En marcha la nueva ETAP de Sant Feliu (Barcelona) para depurar 1.000 litros de agua diarios

Las autoridades presentes en el acto - EUROPA PRESS

La planta ha significado una inversión de 47 millones

SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ceo de Veolia, Estell Brachlianoff, han inaugurado este viernes la nueva Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) Estrella de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), construida por Veolia y operada por Aigües de Barcelona, y que tiene capacidad para tratar 1.000 litros de agua por segundo.

Han estado en la inauguración de este viernes la alcaldesa de Sant Feliu, Lourdes Borrell; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y el vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón.

También han estado presentes el presidente de Veolia España, Rafael Villaseca; el director país, Daniel Tugues; el presidente de Aigües de Barcelona, Miquel Roca; el consejero delegado, Felipe Campos, y el director general, Ignacio Escudero.

Veolia ha asegurado que esta instalación refuerza la resiliencia del sistema de abastecimiento de agua del área metropolitana de Barcelona.

La planta, que está junto al río Llobregat, aprovecha el agua subterránea que hay en el aqüífero de la zona, y ha supuesto una inversión de 47 millones de euros.

OBJETIVOS DE CALIDAD

La nueva ETAP se ha construido con el objetivo de adaptarse a los nuevos requisitos de la normativa sobre la calidad del agua de consumo humano, que limita la presencia de nuevos contaminantes y reduce los límites de contaminantes ya presentes.

Para ello, se han construido dos líneas "pioneras" de tratamiento para la potabilización de agua, con osmosis inversa y carbón activo, que se aplican a los cinco pozos.

La infraestructura forma parte del plan de inversiones de Aigües de Barcelona para aprovechar los recursos hídricos existentes, y que también contempla la ampliación del tratamiento de osmosis inversa de la ETAP de Sant Joan Despí (Barcelona), entre otras.

INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO

La nueva infraestructura contará con vegetación perimetral para facilitar la integración con su entorno, y la fachada combinará un jardín vertical con una estructura de soportes metálicos.

Está previsto plantar especies trepadoras mediterráneas que tengan bajas necesidades hídricas y adaptadas al clima, así como bebederos y comederos para pájaros.