Marcin Kazmierczak, nuevo rector de la Universitat CEU Abat Oliba

Marcin Kazmierczak - CEU UAO

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) de Barcelona ha nombrado rector a Marcin Kazmierczak en relevo de Arcadi Gual, informa este viernes en un comunicado.

Kazmierczak forma parte del equipo de gobierno de la universidad desde hace más de dos décadas y está vinculado a la institución desde 2003, año en que la CEU UAO adquirió la condición de universidad.

Es doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, licenciado en Filología Española, catedrático del Departamento de Educación y Humanidades, y ha combinado la formación de estudiantes con la dirección de proyectos de investigación.

ARCADI GUAL

El patronato de la universidad ha agradecido la dedicación de Arcadi Gual durante sus cuatro años años de vinculación a la CEU UAO, primero como decano y después como rector, contribuyendo al impulso de proyectos estratégicos para la institución.

Gual continuará vinculado al proyecto universitario asumiendo nuevas responsabilidades estratégicas como director de Promoción de Proyectos de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y de la Fundación Privada Universitat Abat Oliba CEU.

Con el nombramiento de Kazmierczak, la CEU UAO mantiene su hoja de ruta institucional y da continuidad a las líneas estratégicas actualmente en desarrollo, con un compromiso con "la excelencia académica, el conocimiento y el servicio a la sociedad".