Margallo afirma que su recogida de avales para liderar el PP es "muy artesanal"

Publicado 15/06/2018 14:19:22 CET

Pide un congreso con ideas: "En la elección de Miss América priman más que la pura fachada"

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo ha dicho este viernes que su recogida de avales para presentar una candidatura al congreso extraordinario del PP que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy "está siendo un movimiento de base, está siendo muy artesanal".

"Me dicen los voluntarios que hacen el trabajo que va bien, pero, en fin, ya veremos", ha declarado a los periodistas en la Seu d'Urgell (Lleida), donde participa en la Trobada Empresarial al Pirineu.

Sobre las informaciones que apuntan que no tiene apoyos en la Comunitat Valenciana --es diputado del Congreso por Alicante--, ha dicho que sí hay valencianos que le apoyan y que no ha contado con las estructuras del partido para garantizar su neutralidad.

APOYOS EN VALENCIA

"No he contado con las estructuras provinciales o regionales; entre otras cosas, porque creo que deben mantener una cierta neutralidad y no me parecería decente ponerlas en un compromiso", ha añadido el exministro, que este viernes prevé estar en Valencia y el sábado en Alicante.

Preguntado sobre la posibilidad de que su candidatura se integre en la que pueda presentar el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijó, ha respondido que desde la proclamación de candidatos hasta el congreso se debe aprovechar para explicar el proyecto político.

INTEGRAR CANDIDATURAS O NO

"Tenemos que explicar cuál es nuestro proyecto político, nuestro modelo de España y fórmulas concretas para resolver los desafíos que España tiene pendiente", ha dicho.

Para él, "solo si hay una coincidencia de planteamientos en esas soluciones sería posible una integración de candidaturas, pero no al revés. No se pueden integrar las candidaturas sin haber integrado las propuestas".

"Una cosa es el consenso --yo soy hombre de UCD y de la transición, creo en el consenso-- y otra cosa, intentar armonizar cosas que puedan ser contradictorias. Eso es falta de criterio, y realmente no me gustaría a mi edad carecer de criterio", ha insistido.

Y ha defendido que el congreso del PP se base en las ideas: "En la elección de Miss América priman más las ideas que la pura fachada. Yo creo que ese congreso haría muy bien en seguir ese ejemplo".