Margarita García Robayo gana el Premio Herralde con 'Querida Sharik'

Margarita García Robayo, Premio Herralde 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora colombiana Margarita García Robayo ha ganado el 44 Premio Herralde, dotado con 25.000 euros, con la novela 'Querida Sharik', que usa la conversación epistolar y que parte de un episodio autobiográfico.

El jurado, compuesto por Fernando Pelayo, Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora Silvia Sesé, ha seleccionado la obra de García Robayo, que se presentó con el seudónimo Orika Biohó, en una edición que recibió 2.223 originales.

La narradora de 'Querida Sharik' es una mujer del Caribe colombiano que vive en otro país y que, casi como un juego, decide hacerse un test genético que rastrea sus ancestros descubre que fue una mujer nacida en Angola hace 80.000 años y que la única forma de llegar al Caribe era a través del comercio de esclavos.

Empeñada en acercarlos a su origen, planea unas vacaciones con sus hijas a una isla caribeña, pero su exmarido le cambia los planes y se ve obligada a viajar sola: en la suerte se embarca en una suerte de correspondencia con su antepasada, pero las cartas encuentran otras destinatarias como sus allegados que convocan una historia familiar.

García Robayo (Cartagena de Indias, 1980) es autora de las novelas 'Hasta que pase un huracán', 'Lo que no aprendí' y 'Educación sexual', compiladas en 'El sonido de las olas', y de varios libros de cuentos entre los que destaca 'Cosas peores'.