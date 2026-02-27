Maria Jaume publica 'Sant Domingo Forever': "Cada vez echo más de menos Mallorca"

Archivo - Maria Jaume en una imagen promocional de 'Sant Domingo Forever'. - JOAN MATEU PARRA - HALLEY RECORDS - Archivo

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante mallorquina Maria Jaume ha publicado este viernes 'Sant Domingo Forever' (Halley Records), un homenaje a su pueblo natal, Lloret de Vistalegre, y a su patrón, Sant Domingo: "Cada vez echo más de menos Mallorca", ha afirmado.

Se trata de su cuarto álbum de estudio y es el "más personal" y más conceptual hasta la fecha, con 15 canciones que mezclan pop y sonidos tradicionales con la noche de fiesta mayor como hilo conductor, ha explicado la mallorquina a Europa Press.

"Es un disco que quiere representar lo que son unas fiestas de pueblo, de forma muy personal, muy concreto, pero a la vez evocando una universalidad muy grande. En una fiesta mayor, todo el mundo puede sentirse bienvenido e identificado, sea de Mallorca o de cualquier parte", ha añadido.

El disco mezcla momentos muy personales e introspectivos con otros de fiesta y diversión, como pasa también en la plaza del pueblo: "Se junta la gente que más quieres con otra que querrías no volver a ver".

POP CON MENSAJE

La artista ha apuntado que ella y su productor, Lluís Cabot, tenían muy claro que querían hacer un disco "pop y universal", pero partiendo de un relato muy específico y rico en imágenes y simbología.

"Cada vez lo hace más gente, por ejemplo Bad Bunny: es música muy universal, pero está hablando de su casa y de una problemática que tiene su territorio. A mí me interesa una vertiente del pop que sea muy fresca, y que te puedas poner en cualquier momento, pero que tenga mensaje", ha añadido.

EVOLUCIÓN Y NOSTALGIA

La cantante ha asegurado sentirse muy diferente a cuando empezó su carrera --compuso su primer disco con 18 años--, y cree que su música ha ido evolucionando según cambiaban sus gustos y conocimientos: "Empecé sin saber hacer un estribillo, pero cada vez me siento más a gusto haciendo música. Creo que ya he ido encontrando mi caminito".

Maria Jaume reside actualmente en Barcelona, a donde asegura que, de adolescente, tenía muchas ganas de marcharse: "Ser de un pueblo pequeño es increíble, pero también te sientes un poco asfixiada. Barcelona me acogió muy bien, me ha permitido dedicarme a la música, pero ahora cada vez echo más de menos Mallorca".

"Ahora que me estoy haciendo mayor, y que tengo más clara mi carrera, veo más claro que no me quiero ir de Lloret, que quiero reconciliarme con la Maria adolescente que quería marcharse", ha añadido.

COLABORACIONES Y DIRECTOS

El disco cuenta con colaboraciones con la catalana Ouineta ('Va x Tu'), con quien asegura que fue orgánico, rápido y fácil trabjar, así como con Ortiga ('Os Cartos'): "Fue muy guay encontrar este concepto de mallorquines y gallegos de marcharse de tu tierra e ir a la capital para ganarse la vida y volver".

'Sant Domingo Forever' cierra con 'Jota Final de Festes', junto a Miquela Lladó, cantante del grupo Música Nostra, que recupera el cancionero tradicional mallorquín.

"Al final, en el disco hay mucho folk, pero muy deconstruido, y tenía ganas de acabar con una jota tradicional. Era un honor que se sumase Miquela", ha explicado.

Maria Jaume presentará el trabajo en directo en el Auditori de Girona el 21 de marzo, y comenzará luego una gira por Catalunya y Mallorca que pasará por Manacor, Barcelona, Inca, Cornellà del Terri, Vic, L'Arboç, Vilanova i la Geltrú, Salou, Talarn, Lloret de Vistalegre y Maó.