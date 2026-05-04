María Jesús Montero cree que las clases medias de Andalucía están "en riesgo" con el PP de Bonilla

Archivo - La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - Rocío Ruz - Europa Press

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que las clases medias de Andalucía están "en riesgo" con el PP del líder autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, porque cree que sigue la hoja de ruta del desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos de otros países.

"En Andalucía ha crecido una clase media porque hay unos servicios públicos que evitan que tú tengas que destinar gran parte de tu salario a la educación de tus hijos, a pagar una universidad privada, a la formación profesional o la salud. No se trata sólo de justicia social", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, donde ha atribuido al Ejecutivo regional el aumento de las pólizas privadas de salud.

Ha apuntado que los servicios públicos no solo interpelan a la justicia social, sino que "directamente van al corazón" del dinamismo económico de una parte de la sociedad.

Preguntada por Vox y su plan de 'prioridad nacional' para el acceso a los servicios públicos, ha señalado que las políticas que Vox está acordando en otros territorios "con mayor o menor intensidad ya se experimentan en Andalucía", y lo ha ejemplificado en que la región no tiene un plan de lucha contra la violencia de género.

Ha defendido la propuesta del Gobierno del nuevo modelo de financiación autonómica y ha criticado que "algunos añoran estar ahí en el enfrentamiento permanente" porque considera que tienen siempre un enemigo externo al que achacar las culpas.