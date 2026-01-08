Maria Leach y Leire Salaberria ganan el XLIV Premi Destino Infantil - Apel·les Mestres

Portada del libro - GRUPO PLANETA

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XLIV Premi Destino Infantil Apel·les Mestres ha acordado por unanimidad otorgar el premio a la obra 'Les coses importants (no són coses)', con texto María Leach e ilustraciones de Leire Salaberria.

Según informa Grupo Planeta en un comunicado este jueves, los dos protagonistas descubren a lo largo del libro que lo más valioso no se encuentra en las cosas materiales sino que "son los momentos compartidos los que dan sentido a la existencia".

Ha destacado que el texto está lleno de humor y que, a través de él, María Leach invita a mayores y pequeños a hacer una reflexión sencilla de que "las cosas importantes no se pueden comprar, no van envueltas en papel de regalo ni tienen batería".