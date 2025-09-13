Mario García deja la presidencia provincial del PP de Tarragona y se centrará en Salou

TARRAGONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP en Salou (Tarragona), Mario García, ha anunciado este sábado que deja la presidencia provincial del PP en Tarragona para "concentrar sus esfuerzos en el ayuntamiento de Salou".

"Salou necesita un cambio y el PP está preparado para liderarlo. Mi compromiso es absoluto", ha asegurado García, según explica este sábado el partido en un comunicado.

García ha añadido que Salou es un municipio "prioritario para el PP" y ha defendido focalizar los recursos en conseguir la Alcaldía.

"Tenemos un proyecto para Salou, tenemos la experiencia y el equipo para acometerlo, y ahora es el momento de dar el paso definitivo", según García.

Desde la dirección autonómica y central del PP han agradecido a García su "capacidad de liderazgo y su contribución al fortalecimiento del proyecto popular en la provincia".