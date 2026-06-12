Los 'marketplaces' se estancan en Catalunya y reducen su impacto en el comercio, según el COACB

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BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 'marketplaces' se han estancado en Catalunya y han reducido su impacto en el comercio, según un estudio del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) que analiza la afectación en la actividad de los agentes comerciales este año y la compara con 2022.

Este año el 53% de los agentes comerciales declara verse afectado por los 'marketplaces', mientras que en 2022 el porcentaje era del 58%, informa este viernes la entidad en un comunicado.

El análisis muestra "un cambio sustancial de tendencia" porque, tras años de crecimiento intenso y casi exponencial, la incidencia de estos espacios en Internet se ha estabilizado y muestra signos de retroceso.

RICARD PENAS

El presidente del COACB, Ricard Penas, ha explicado que esta evolución "refleja un cambio de ciclo" y ha destacado que el ritmo de expansión se ha frenado por primera vez.

El Col·legi ha explicado que el sector "está entrando en una etapa de madurez" y que los diferentes actores entienden mejor las dinámicas del nuevo entorno comercial.