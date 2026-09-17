Marta Borraz gana el Premio Tusquets con la novela 'Las leopardas'

Relata el despertar una generación de mujeres en la Zaragoza de las últimas décadas del siglo XX

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La escritora oscense Marta Borraz ha ganado el XXII Premio Tusquets de Novela, dotado con 18.000 euros, con 'Las leopardas', un relato sobre el despertar de una generación de mujeres y las transformaciones de la España de las últimas décadas del siglo XX, atravesada por la enfermedad del sida.

Lo ha anunciado este jueves en Barcelona el jurado, presidido por Antonio Orejudo e integrado por Eva Cosculluela, Andrea Gumes, Francisco Serrano (ganador de la anterior edición) y el editor Juan Cerezo, que han otorgado por mayoría el galardón a la novela de Borraz en una convocatoria a la que se presentaron 1.248 manuscritos.

Borraz (Huesca, 1981) es licenciada en Derecho, vinculada a la localidad aragonesa de Alquézar, reside en Barcelona, donde trabaja como abogada y mediadora y también es autora de 'Años de vida' (2024), que fue su primera novela.

Ambientada en Zaragoza, el Pirineo aragonés y los Monegros, la novela, que se publicará el 7 de octubre, explica la historia de Clara y una constelación de mujeres en el despertar de una generación a finales de los años 70.

Una enfermedad silenciosa marcará el destino de algunas de estas mujeres, pero frente al estigma ellas eligen la ternura y cuidar a quienes aman, en una novela, no exenta de humor, sobre el deseo femenino, la amistad y la memoria.

LA HISTORIA DE SU TÍA PALOMA

Borraz ha explicado que se ha inspirado en la historia de su tía Paloma, que es la protagonista, y que las mujeres de su familia han participado muy activamente en el proceso de escritura, y ha asegurado que quería contar la historia de mujeres víctimas del sida porque es algo de que "no se contaba".

Ha descrito su novela como muy íntima, en la que el sida cobra un protagonismo que la autora asegura que no le quiere dar: "Lo diferentes es que no eran heroinómanas, ni homosexuales. Es un grupo de chicas que lo llevaron cada una como pudo, con los apoyos que tenían en su familia y en su entorno".

La portada del libro es una fotografía real en la que aparece su tía Paloma posando en un paisaje desértico aragonés, y Borraz ha bromeado diciendo que ella era "un poco exhibicionista" y muy diva y le habría gustado verse en la portada y como protagonista de una novela.

EL JURADO

El presidente del jurado, Antonio Orejudo, ha asegurado que lo que le sedujo de la novela ganadora es que habla de una historia dolorosa "desde cierta alegría o ingenuidad".

Cosculluela ha puesto en valor lo bien que la autora ha retratado una época que no vivió, y Gumes ha destacado que los diálogos de los personajes son muy creíbles y la escritura, "sencilla y pulida".

El editor de Tusquets, Juan Cerezo, ha subrayado la apuesta del premio por descubrir nuevos talentos literarios, y Serrano ha destacado la investigación detrás de la novela, elección de los lugares y la manera en que retrata la época de llegada de la democracia a España tras la dictadura.