Alemania destaca que EEUU manda una "señal contundente" a Rusia con la ley que permitirá redoblar las sanciones

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, durante una rueda de prensa en Budapest. - Attila Volgyi / Xinhua News / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha destacado este jueves que Estados Unidos manda una "señal contudente" a Rusia de que está lista para aumentar la presión sobre el Kremlin tras aprobar la Cámara de Representantes de Estados Unidos una ley para poder sancionar a los países que compren energía rusa como represalia a la guerra de Ucrania.

"Al aprobar el proyecto de ley Graham, el Congreso de Estados Unidos envía una señal contundente a Rusia: Toda fuente de ingresos que alimente su guerra contra Ucrania podría ahora estar sujeta a sanciones de Estados Unidos", ha valorado el ministro de Exteriores germano en un mensaje difundido por redes sociales.

Así el jefe de la diplomacia alemana ha dicho acoger con "satisfacción" este paso, que según ha considerado, va hacia "una mayor presión para ayudar a poner fin a la guerra de Rusia".

El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes amplía las competencias del presidente de Estados Unidos en materia de aranceles para aumentarlos hasta el 100% del valor de todos los productos importados a Estados Unidos desde un país que figure entre los cinco mayores importadores de petróleo crudo o gas natural de origen ruso.