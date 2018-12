Marta Rovira pide responder pacíficamente a la "represión que dinamita" el movimiento independentista

Publicado 06/12/2018 11:43:49 CET

Pide que el independentismo este "unido y en pie" para conseguir la república catalana

BARCELONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha pedido este jueves responder pacíficamente a la "represión que dinamita el movimiento independentista y el movimiento democrático" que insiste en defender.

Lo ha dicho en una videoconferencia que se ha emitido en el exterior del convento de los Caputxins de Sarrià de Barcelona donde un grupo de diputados de JxCat, ERC y la CUP se han encerrado para mantener un ayuno de 24 horas en solidaridad con los dirigentes independentistas encarcelados que han iniciado una huelga de hambre y de rechazo a la Constitución.

"Hay que preservar el espacio democrático, de los derechos civiles y sociales, de la libertad de expresión y de toda forma de pensamiento", ha explicado la secretaria general republicana.

Ha vaticinado que en los meses que vendrán se vivirá "uno de los momentos más duros en forma de juicios sin garantías y con sentencias a gente honesta por lo que piensa políticamente".

"La represión tendrá esta cara y será dura. El espacio democrático no se puede amenazar con la violencia y la represión. El movimiento independentista también tiene que mantenerse democrático y pacífico. Ante la represión no se puede encoger ni autocensurar", ha expresado.

Ha criticado que se lleve a juicio a los dirigentes políticos que defendieron realizar un referéndum el 1 de octubre de 2017 porque "no es un delito", sino que lo que se pretendía con ello era que la gente se pudiera expresar.

"Defender la independencia tampoco es un crimen. Defender un cambio político en un estado democrático y de derecho no es un delito, si no es que el estado democrático y de derecho está en quiebra", ha advertido.

LLAMADA A LA UNIDAD

Rovira ha pedido que la represión a la que hace referencia debe encontrar a los partidos favorables a la independencia unidos: "Hay que saber sumar. Consensuar. Estratégicamente. Es la única alternativa para conseguir un país con derechos civiles y sociales".

"Quiero dar a poyo a los que desde la prisión han tomado esta decisión personal y política, extrema, de iniciar una huelga de hambre", ha subrayado.

Antes de la intervención de Rovira se ha realizado el debate 'De Xirinacs a l'1-O. La república que volem' (De Xirinacs al 1-O. La república que queremos), en la que han participado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, el diputado de la CUP Carles Riera y el republicano Ruben Wagensberg.

DIFERENCIAS ENTRE PARTIDOS

En el transcurso del debate se han visto las diferencias entre los partidos independentistas y han constatado "falta de liderazgo y coordinación" para ejercer la autodeterminación, en palabras de Artadi.

Riera ha advertido que la CUP no está por la labor de respaldar más gestos simbólicos: "Creemos que hay cierta fatiga y agotamiento. La capacidad de ganar símbolos ya la hemos ganado. Ahora hay que ir al a praxis. Hay un desánimo por una falta de liderazgo, de claudicación, de no reactivar de forma efectiva la autodeterminación".

Ha explicado que la CUP estará en todos aquellos actos para "llevar a cabo la unilateralidad y la independencia", y ha señalado como ejemplo la fecha del 21 de diciembre, cuando los CDR han anunciado acciones con motivo del Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona.

Artadi ha defendido que la huelga de hambre iniciada "ha pasado de ser un gesto simbólico a ser un gesto proactivo", y se ha mostrado convencida del compromiso de la gente para tirar adelante el proyecto de independencia.

Con todo, ha insistido en la necesidad de hacerlo de forma no violenta --un punto en el que han coincidido todos-- y unidos: "Cuando no le decimos a la gente de manera coordinada, hacia dónde tienen que ir y cómo tenemos que seguir transitando la fase en al que estamos es cuando la cosas no saldrá bien. Esto es la receta de la derrota".