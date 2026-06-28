Martí (Junts) dice que los dos muertos en un accidente en Barcelona "confirman" su degradación

La grúa se lleva uno de los coches accidentados en la calle Pallars de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha afirmado que las dos personas muertas por un accidente en la calle Pallars este domingo "confirman la degradación de la convivencia y la seguridad" en la ciudad.

"Estamos llegando a extremos muy preocupantes. Cada día se producen actos criminales de gran impacto y gravedad", ha expresado en un apunte en 'X', tras el accidente provocado por un conductor que huía de la policía.

Ha añadido que deben desarticular estos actos y "expulsar esta gente" de la vida de los barceloneses.