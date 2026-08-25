Martí (Junts) lamenta la "inacción" de Collboni sobre locales que incumplen la normativa lingüística

Archivo - El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo municipal de Junts en Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha lamentado la "inacción" del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, frente a los locales comerciales que incumplen la normativa lingüística vigente.

Martí Galbis ha asegurado que no inspeccionar los locales para no tener que aplicar las sanciones que corresponderían es una "grave muestra de la dejadez" del gobierno municipal, informa Junts en un comunicado de este martes.

"Esto no es un problema de recursos ni de capacidad. Cuando un gobierno decide no inspeccionar, no sancionar y no hacer cumplir la ley en materia de lengua, el problema tiene nombre y apellidos: se llama gobierno Collboni", ha dicho.

El candidato de Junts a la alcaldía ha asegurado que no piden "nada extraordinario", sino el cumplimiento de la ley, con las debidas sanciones.

Martí Galbis también ha criticado la "concentración masiva" de tiendas de campaña y de personas que duermen en las playas de Barcelona, así como ha alertado de que 1 de cada 3 refugios climáticos de la ciudad han permanecido cerrados durante agosto.