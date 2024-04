Martín (PP) culpa a Sánchez de la ocupación y lamenta los datos "demoledores" de Catalunya

Reivindica normas que "permitan desalojar a los 'okupas' en 24 horas"



BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha culpado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ocupación en España y ha lamentado los datos "demoledores" de Catalunya.

"Desde que Sánchez es presidente se ha incrementado la ocupación en España un 40% y cuando miramos a Catalunya los datos también son demoledores", ha reprochado en un acto de campaña del PP en el Centre Cívic Vil·la Florida en Barcelona.

El acto también ha contado con el candidato popular a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Alejandro Fernández, y el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera.

Martín ha asegurado que se han ocupado más viviendas en Catalunya que en Andalucía, Madrid y Valencia juntas y ha reivindicado la necesidad de normas que "permitan desalojar a los 'okupas' en 24 horas".

LOS JÓVENES Y EL ALQUILER

Asimismo, ha criticado que España bate los récords de precio en el alquiler de la vivienda, de edad de emancipación de los jóvenes, superior a los 30 años, cuando la edad media de emancipación en la Unión Europea está en 26 años: "No se emancipan porque no quieren, sino porque no pueden".

También ha avisado de que el control de los precios no va a tener un "buen efecto sobre el precio" porque se reducirán los pisos a disposición y se dispararán los precios.

"Ponemos a vuestra disposición un programa donde os podéis sentir reconocidos porque las propuestas que se incluyen son aquellas que van a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes", ha añadido, a la vez que ha incidido en la necesidad de un mandato de Alberto Núñez Feijóo.