Martínez Bravo cifra en 150.000 los migrantes que se beneficiarían de la regularización en Catalunya

La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, interviene durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha cifrado en aproximadamente 150.000 los migrantes que podrían beneficiarse de la regularización en Catalunya.

En declaraciones a la prensa de este miércoles, ha afirmado que se trata de un "paso fundamental" y decisivo para dar derechos a los vecinos que ahora mismo no tienen su situación regularizada y que no podían trabajar.

"Es una gran noticia, se han hecho regularizaciones en otras ocasiones y la evidencia científica también dice que estas regularizaciones tienen un efecto positivo muy importante para las personas regularizadas, no tienen efectos negativos en el resto de la población, aumentan los ingresos fiscales y no hay efecto llamada", ha apuntado.

En esa línea, la consellera entiende que será un "impulso definitivo" para que estas personas puedan trabajar con derechos y condiciones, y una herramienta fundamental en la lucha contra la exclusión social, en sus palabras.

Martínez Bravo ha informado que la próxima semana convocará una reunión con entidades sociales y el mundo local para estudiar las tareas de coordinación y apoyo al Gobierno de España para asegurarse que todas las personas que pueden acogerse a la regularización "lo pueden hacer con garantías".

CESIÓN DE COMPETENCIAS

Preguntada sobre si el pacto entre PSOE y Podemos podría facilitar la cesión de competencias de inmigración a Catalunya, la consellera ha asegurado que están "a la expectativa", y ha dicho que, de haber un acuerdo en ese sentido, lo aceptarán de buena gana.

"Creo que todas las herramientas de autogobierno para Catalunya son positivas y veremos los eventos que puedan haber o los futuros pasos que puedan haber en esta dirección", ha asegurado.