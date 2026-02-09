Martínez Bravo destaca el impacto "muy positivo" de la regularización en miles de personas

Archivo - Martínez Bravo en una foto de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado que la regularización tendrá un impacto "muy positivo y muy directo" en la vida de miles de personas, que podrán acceder a un trabajo legalmente y con derechos, salir de la precariedad, cotizar en la Seguridad Social y contribuir al mantenimiento del Estado del Bienestar.

En una entrevista en '20minutos' recogida por Europa Press, se ha referido a varios trabajos académicos que concluyen que la regularización del 2005 aumentó la ocupación formal y los salarios de las personas beneficiadas, o que la regularización puede tener un impacto agregado del 1% sobre el PIB, entre otros.

COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS

Preguntada por posibles casos en los que los ayuntamientos se nieguen a colaborar en el proceso de regularización, Martínez Bravo ha remarcado que "no habrá una única vía de entrada ni una única forma de acreditación documental".

"El Govern garantizará el acompañamiento a todas las personas que tengan derecho a acogerse a la regularización, independientemente del municipio donde vivan. Trabajaremos para que nadie quede excluido del proceso y pondremos una atención especial para garantizar los derechos de toda la ciudadanía", ha asegurado.

Ha afirmado que no le preocupa un hipotético efecto llamada porque "no hay evidencia" de que otras regularizaciones lo hayan provocado, y que de ser así, tendrían que haber entrado más personas en situación irregular en 2024 y 2025, cuando ya corría el rumor de una posible regularización.

"¿Y qué ha pasado? No ha habido ningún tipo de entrada adicional, al contrario, se han reducido. En 2025 hubo un descenso de 40%", ha dicho Martínez Bravo, que entiende que los movimientos migratorios tienen más que ver con el contexto geopolítico internacional que con las regularizaciones.

EL TERCER SECTOR

Sobre el papel de las entidades sociales, la consellera ha reconocido que el tercer sector es "absolutamente clave", ya que hace años que acompaña a los migrantes, les conocen, generan confianza y ya sostienen una parte muy importante de la atención social, en sus palabras.

"Esta experiencia y capilaridad territorial será fundamental tanto para informar como para acompañar y agilizar los trámites, especialmente con las personas más vulnerables", ha añadido.

REFUERZO A LA ATENCIÓN

Asimismo, ha asegurado que, cuando el Gobierno active los refuerzos adicionales para los dispositivos de atención a la regularización, la Generalitat hará lo propio con "todos los recursos complementarios que sean necesarios".

Pese a que la tramitación y la solicitud dependen del Gobierno central, Martínez Bravo ha apuntado que trámites adicionales como el de antecedentes penales o el empadronamiento dependen del mundo local y de diferentes administraciones: "Nosotros lo que queremos es ponernos a disposición del Gobierno y ver cómo podemos ayudar".