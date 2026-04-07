Martínez Bravo reivindica el pueblo gitano como "gran activo" para Catalunya

Martínez Bravo durante la presentación de la Estrategia Catalana del Pueblo Gitano 2026-2036. - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha reivindicado el pueblo gitano como "gran activo" para Catalunya y para su sociedad, cultura e historia, y ha lamentado las cifras de exclusión social y abandono escolar entre esta comunidad, que ha tildado de inaceptables.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a la prensa en el marco de la presentación de la Estrategia Catalana del Pueblo Gitano 2026-2036, dotada con 1 millón de euros, que tiene por objetivo reducir las desigualdades socioeconómicas que afectan al pueblo romaní y evitar que se repitan generación tras generación.

Martínez Bravo ha dicho que la nueva estrategia busca avances "contundentes e importantes", con un especial foco en el eje educativo, para revertir e impulsar las trayectorias educativas, y ha añadido que toda la sociedad se beneficia de la lucha contra la exclusión.

En su discurso de clausura del acto, ha insistido en la necesidad de luchar contra el antigitanismo y ha lamentado que en el Parlament se hayan llegado a escuchar discursos contra la población gitana.

El diseño de la Estrategia ha contado con contribuciones de las conselleries de Educación; Territorio, Vivienda y Transición Ecológica; Empresa y Trabajo; Igualdad y Feminismo; Interior y Seguridad Pública; Cultura; Justicia y Calidad Democrática, y Política Lingüística.

EDUCACIÓN Y RACISMO, PRINCIPALES RETOS

El vicepresidente segundo del Consejo Asesor del Plan Integral Gitano de Catalunya, Manuel Fernández Cortés, ha destacado también la educación como uno de los retos más importantes.

"Los expertos en educación y los políticos saben la dificultad que hay, y remontar todo esto es una de las cosas más importantes para nosotros", ha expresado.

Ha señalado al antigitanismo como "una de las bases que hace que el pueblo gitano no avance, o que avance muy lentamente", y ha destacado el papel de las personas y entidades que llevan generaciones trabajando en esta materia y que entiende que, a menudo, no tienen el reconocimiento que merecen.

Ha alertado del peligro del auge del racismo contra la población gitana, agravado por las redes sociales, y ha pedido que no se culpe a todo un colectivo de las acciones negativas de una persona: "Si achacáramos todos los males de esta sociedad a la población mayoritaria, como hacen con nosotros, diríamos que las guerras son cosa de payos".

PRIVACIÓN MATERIAL Y TASA DE PARO

Catalunya cuenta con 75.000 personas de etnia gitana, más de la mitad en "barrios gitanos"; el 85% son protestantes, y la participación electoral se sitúa en 4 de cada 10 personas.

El 60% de hogares gitanos en Catalunya se encuentran en situación de privación material; el abandono escolar alcanza el 65%, y el 85% de personas gitanas afirma haber experimentado situaciones de discriminación.

Además, la tasa de paro entre la población gitana se sitúa en el 36%, 2,6 veces más alta que el conjunto de Catalunya; en el caso de personas de entre 18 y 24 años, 1 de cada 2 no trabaja, y un 75% tiene unos ingresos familiares por debajo de 1.500 euros mensuales.

EDUCACIÓN

La estrategia incluye refuerzos en el ámbito educativo, con recursos adicionales en centros con alta concentración de alumnado gitano, así como programas específicos de apoyo y mentorías con referentes gitanos, entre otros.

Se desplegará el Pacto contra la segregación escolar, se formará al profesorado para trabajar la diversidad cultural en el aula y se impulsará la figura del promotor escolar.

OCUPACIÓN, SALUD Y VIVIENDA

El Govern reforzará la formación profesional, establecerá alianzas con empresas y facilitará itinerarios de inserción laboral más estables, así como impulsará medidas para combatir las barreras en el acceso al mercado de trabajo y acompañará a marchantes para acceder a subvenciones desde el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda.

Promoverá la salud mediante el acceso a los servicios sanitarios y la participación comunitaria, se crearán programas y protocolos de prevención sanitaria para entidades gitanas y se crearán puntos de asesoramiento comunitario en materia de vivienda en zonas prioritarias.

ANTIGITANISMO

El plan incorpora también actuaciones para combatir y prevenir situaciones de discriminación a la población gitana, y reforzar los mecanismos de detección y respuesta institucional, y tratará de conectar la oficina de víctimas de discriminación racial o étnica con las entidades gitanas.

También está prevista la creación de la Casa de la Cultura Gitana, concebida como un espacio de "reconocimiento, visibilización y promoción" de la cultura y la identidad gitana, y se promocionará y reconocerá la lengua propia.

GÉNERO Y RELIGIÓN

La estrategia reforzará el reconocimiento del feminismo gitano y la mujer gitana, impulsará proyectos de empoderamiento de mujeres gitanas y buscará visibilizar referentes LGBTI dentro de la comunidad gitana.

En materia religiosa, se establecerán reuniones bianuales y acompañamientos entre la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat y la Iglesia de Filadelfia y el Secretariado diocesano de pastoral Gitana.