Martínez Bravo ve "luces y sombras" en los datos del Idescat y afirma que no son positivos

Archivo - Martínez Bravo en una foto de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha dicho que los datos sobre pobreza publicados por el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) no son positivos y ve "luces y sombras" en ellos.

En declaraciones de este jueves, ha apuntado que la renta media ha aumentado en Catalunya, lo que indica que la economía catalana está creciendo, pero las rentas más bajas "no están creciendo al ritmo de la economía", lo que hace aumentar la tasa de pobreza y de pobreza infantil.

En este contexto, Martínez Bravo ha destacado el sistema de protección de rentas que se configurará entorno a la Renta Garantizada de Ciudadanía, ahora en trámite parlamentario, que sumada al traspaso del Ingreso Mínimo Vital deberá ser "la columna vertebral del futuro sistema de garantía de ingresos".

Ha explicado que, en Catalunya, el sistema de prestaciones no reduce tanto la tasa de pobreza como en los países del entorno, lo que "pone de manifiesto que un buen sistema de prestaciones es necesario, pese a que algunos lo pongan en la diana de la crítica política".

Ha matizado que los publicados este martes son datos de 2024, por lo que se deberá esperar a 2025 para saber el impacto de las medidas adoptadas más recientemente.