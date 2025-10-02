Martínez Bravo ve al nuevo Alberg de Joventut de Tarragona como "la joya de la corona de Xanascat"

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez, ha considerado que el nuevo Alberg de Joventut de Tarragona será "la joya de la corona de la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat)".

Lo ha dicho este jueves tras visitar las obras del futuro albergue en la antigua Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona, con un presupuesto de 15,2 millones de euros (12,6 de fondos UE) que formará parte de la Xanascat, informa el departamento en un comunicado.

Será un espacio para niños, jóvenes y familias, donde se harán actividades y programas de ocio y la consellera señala que la Xanascat es "una red de turismo sostenible y con precios accesibles" a la que hora se suma Tarragona.

"Hace años que este espacio idílico --un espacio muy grande, entre árboles y cerca de la playa-- está cerrado y esto es una pérdida que no nos podemos permitir", afirma.

Las obras de remodelación para la construcción del nuevo Alberg de Joventut --que tendrá 204 plazas-- contemplan actuaciones en el edificio principal donde se ubicarán los servicios comunes, los nuevos pabellones donde estarán los módulos habitacionales y la urbanización de la zona central.