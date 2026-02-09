Martinoli (Vueling) cree que Barcelona debe ampliar el aeropuerto y que esté "acorde a su ambición"

Archivo - La ceo de Vueling, Carolina Martinoli - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta y consejera delegada de Vueling, Carolina Martinoli, ha defendido este lunes que Barcelona amplíe el aeropuerto de Barcelona-El Prat para que esté "acorde a su ambición" y destacado el papel de la aerolínea en el enclave, a quien tacha de actor fundamental, en sus palabras.

Martinoli ha señalado que Vueling tiene en el aeropuerto una cuota de mercado del 40% y que, con los nuevos modelos de Boeing, la capacidad de los aviones pasará de los 180-186 asientos actuales a configuraciones de 197 y hasta 224 asientos, ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogido por Europa Press.

Ha explicado que Vueling construye una red "muy distinta" a la de otros competidores, basándose en rutas muy densificadas con diversas frecuencias diarias, lo que permite, según ella, que alguien que vaya a trabajar a Bilbao o Palma pueda ir y volver en el mismo día con una oferta de horarios amplia.

Ha asegurado que la compañía ejerce de amplificadores para compañías de largo radio como su "hermana" Level o American Airlines, Qatar Airways o British Airways y ha remarcado que la ambición de la aerolínea es ampliar este rol de socios para que Barcelona sea un hub intercontinental de éxito, textualmente.

Preguntada por la información al cliente ante imprevistos, ha afirmado que Vueling ha mejorado "en dar herramientas de autogestión, pero aún estamos a mitad de camino" y ha tildado de fundamental la transparencia y la oferta de alternativas rápidas.