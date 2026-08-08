Más de 1.000 personas se han sumado al proyecto Solaris de investigación sobre el eclipse solar

Imagen de archivo - Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La aplicación móvil del proyecto Solaris, de investigación sobre el eclipse solar total de este 12 de agosto, ha superado las 1.000 descargas, ha informado la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat en un comunicado de este sábado.

La iniciativa forma parte de 'Catalunya mira al cel', impulsada por el Departament, para "acercar este fenómeno excepcional" a toda la ciudadanía, fomentar la cultura científica y poner en valor la investigación catalana.

La cifra, según la Conselleria, "muestra el interés de la ciudadanía por participar en esta iniciativa de ciencia colaborativa", que convertirá el eclipse en una oportunidad para estudiar cómo reacciona el cuerpo humano ante los cambios repentinos de luz, temperatura y entorno que se producen durante la totalidad de este fenómeno.

Solaris, desarrollado por el Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir) y el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), analizará la relación entre las emociones que despierta la observación de un eclipse solar total y las respuestas fisiológicas del organismo.

"GRAN EXPERIMENTO CIENTÍFICO COLECTIVO"

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha destacado que superar las 1.000 descargas "demuestra que la ciudadanía quiere participar activamente en la investigación y contribuir a generar nuevo conocimiento".

"Solaris nos permite vivir el eclipse de una forma aún más especial: no solo como espectadores, sino también como protagonistas de un gran experimento científico colectivo", ha añadido.

RESPUESTA HUMANA A LOS ECLIPSES

El proyecto parte de una constatación científica: los efectos de los eclipses se han estudiado en animales, plantas e insectos, y hay trabajos que han documentado cambios en los patrones de actividad, alimentación, el reposo, la polinización o "las respuestas a los descenso súbitos de luz y temperatura".

Por el contrario, hay pocos estudios sobre la respuesta fisiológica y emocional de las personas durante un eclipse total, y esto contrasta con los testimonios de los observadores experimentados de eclipses, que suelen describir la totalidad como "una experiencia de gran intensidad emocional, capaz de despertar admiración, sorpresa, euforia o una fuerte sensación de conexión colectiva".

REGISTROS

Ante esto, con Solaris, los participantes registrarán con una aplicación y un reloj inteligente los datos fisiológicos antes, durante y después del eclipse: en función del modelo de dispositivo, los registros pueden incluir la frecuencia cardiaca, ritmo respiratorio, saturación de oxígeno en sangre o temperatura cutánea.

Los datos se recogerán de manera anónima y permitirán a los equipos investigadores comparar los cambios producidos antes, durante y después de la totalidad y "explorar la relación entre el fenómeno astronómico, las emociones y las respuestas fisiológicas".

El proyecto está abierto a toda la ciudadanía y para participar se debe descargar la app Solaris, registrarse, completar el consentimiento informado y disponer de un reloj inteligente; y los interesados se pueden sumar al proyecto antes del 12 de agosto.