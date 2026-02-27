Más de 10.000 pacientes catalanes recibieron tejidos para trasplante en 2025, según el BST

Evolución del número de donantes de tejidos en Catalunya - BST

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Banc de Sang i Teixits (BST) ha informado de que durante 2025 más de 10.000 pacientes de Catalunya recibieron un total de 17.370 tejidos para trasplante, en el marco del Día Mundial del Trasplante de órganos y Tejidos este viernes.

Según explica en un comunicado, quiere dar visibilidad a una de las donaciones "más desconocidas pero igual de necesaria que el resto", como es la donación de tejidos, y recuerda que un donante de tejidos puede ayudar a más de 100 personas e incluso salvarles la vida.

Este 2025 se registraron 2.172 donantes (un 5,4% más que el año anterior) y, aunque la evolución de los donantes se mantiene estable desde hace años, la concienciación social de la importancia de donar los tejidos después de la muerte "aún es baja".

El BST señala que "no puede dar respuesta al incremento de las necesidades actuales de tejidos" por la diversidad de usos y las nuevas posibilidades: actualmente la necesidad más grande es la de tejido musculoesquelético, de válvulas cardiacas y de córneas.

Durante 2025 se distribuyeron para trasplante en Catalunya 1.803 tejidos oculares (córneas y escleras), 40 tejidos cardiovasculares (válvulas cardiacas, arterias y segmentos vasculares), 6.318 tejidos musculoesqueléticos (huesos, tendones, ligamentos, meniscos o cartílago) y 141 unidades de tejido cutáneo (piel y matriz dérmica).

El BST recuerda que "cualquier persona se puede hacer donante de tejidos dejando constancia en el documento de voluntades anticipadas" o registrándolo en el portal La Meva Salut, y otra alternativa es comunicarlo al entorno familiar o al más cercano.