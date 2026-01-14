Más de 1,2 millones de personas visitaron el VII 'Nadal al Port' del Puerto de Barcelona

Vista aérea del 'Nadal al Port' del Puerto de Barcelona
Vista aérea del 'Nadal al Port' del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 14 enero 2026 13:27
Seguir en

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 1,2 millones de personas visitaron la séptima edición del evento 'Nadal al Port' del Puerto de Barcelona y que esta vez alcanzó los 24.000 metros cuadrados, informa en un comunicado este miércoles.

La infraestructura celebra que el encuentro "ha demostrado la capacidad de atraer a públicos de todas las edades y de generar nuevos flujos de visitantes" en el puerto.

Los nuevos espacios han sido "uno de los elementos claves" de esta edición, y la Golondrina nocturna ha recibido a cerca de 10.000 personas.

Ha destacado también las visitas a embarcaciones y las actividades y talleres para niños, "que han contribuido a acercar la realidad marítima y portuaria a los más pequeños".

"Estas cifras confirman la consecución de uno de los grandes objetivos del evento: establecer nuevos vínculos entre los ciudadanos y el Port Vell, activando y conectando los diferentes espacios del puerto ciudadano y favoreciendo el conocimiento de nuevos espacios abiertos al público", ha añadido el Puerto.

Contador

Contenido patrocinado