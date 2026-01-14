Más de 1,2 millones de personas visitaron el VII 'Nadal al Port' del Puerto de Barcelona

Vista aérea del 'Nadal al Port' del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 1,2 millones de personas visitaron la séptima edición del evento 'Nadal al Port' del Puerto de Barcelona y que esta vez alcanzó los 24.000 metros cuadrados, informa en un comunicado este miércoles.

La infraestructura celebra que el encuentro "ha demostrado la capacidad de atraer a públicos de todas las edades y de generar nuevos flujos de visitantes" en el puerto.

Los nuevos espacios han sido "uno de los elementos claves" de esta edición, y la Golondrina nocturna ha recibido a cerca de 10.000 personas.

Ha destacado también las visitas a embarcaciones y las actividades y talleres para niños, "que han contribuido a acercar la realidad marítima y portuaria a los más pequeños".

"Estas cifras confirman la consecución de uno de los grandes objetivos del evento: establecer nuevos vínculos entre los ciudadanos y el Port Vell, activando y conectando los diferentes espacios del puerto ciudadano y favoreciendo el conocimiento de nuevos espacios abiertos al público", ha añadido el Puerto.