Más de 140 avisos por viento en Catalunya este domingo por la tarde, sobre todo en Girona

Afectación en L'Escala (Girona) - @BOMBERSCAT

GIRONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha recibido 141 avisos por viento en Catalunya este domingo de 15 a 18 horas, informan vía X.

Por Regiones de Emergencias (RE), ha habido 123 avisos en la de Girona, 6 de Centre, 5 de Lleida, 3 de la Metropolitana Nord, 3 de Tarragona y 1 de Terres de l'Ebre.

Desde la medianoche ha habido en total 1.254 avisos derivados directamente del viento, 1.041 de los cuales en la RE de Girona, 112 en la Centre y 68 en la de Lleida.