Más de 1.500 estudiantes catalanes hacen talleres contra la desinformación en universidades

Momento del taller en la UdG - CATALUNYA INTERNACIONAL

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 estudiantes han participado durante el curso 2025-2026 en los talleres de alfabetización mediática contra la desinformación y las noticias falsas, realizados en universidades catalanas y organizados por Catalunya Internacional, la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona y la Representación de la Comisión Europea.

Este curso se han hecho 37 talleres en 9 de las 12 universidades de Catalunya, y este mismo martes por la mañana ha tenido lugar uno en la Universitat de Girona (UdG), informan los organizadores en un comunicado.

La directora general de Catalunya Internacional, Laura Foraster, ha hecho una valoración muy positiva y ha afirmado que en un tiempo de incertidumbres como el actual, es "esencial" ofrecer herramientas a la sociedad para aprender a contrastar la información y detectar noticias falsas.

24 talleres se han hecho en catalán, 6 en castellano y 7 en inglés, y se han realizado en la Universitat de Barcelona (UB), la Autònoma (UAB), la UdG, la Rovira i Virgili (URV), la de Lleida (UdL), la de Vic (UVic), la Ramon Llull (URL), la CEU Abat Oliba (CEU UAO) y el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI).

El responsable de Juventud y centros educativos de la Oficina del Parlamento Europeo, Jordi Sans, ha reiterado el compromiso de la Eurocámara contra la desinformación, y ha destacado su voluntad de hacer acciones para "combatirla".

La jefa de Prensa de la Representación de la Comisión Europea, Carlota Martí, ha afirmado que esta iniciativa está "en línea con el escudo europeo de la democracia" que la Comisión presentó a finales de 2025 y que pretende proteger y promover democracias sólidas y resilientes en toda la Unión Europea.