Más de 1.500 personas se concentran en Girona en solidaridad con la Flotilla

Manifestación en solidaridad con la Global Sumud Flotilla en Girona a 2 de octubre de 2025. - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

GIRONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 personas --según la Policía Municipal-- se han concentrado en Girona la tarde de este jueves en solidaridad con la Global Sumud Flotilla, interceptada por el ejército israelí el pasado miércoles.

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha asistido y ha intervenido durante la manifestación, en la que se han podido ver 'castells' y pancartas con lemas como 'Free Palestine' y 'Israel asesina, Europa Patrocina'.

Uno de los activistas a bordo de la flotilla, Adrià Plazas, detenido por las fuerzas armadas israelíes, es gerundense.