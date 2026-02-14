Más de 200 municipios catalanes activan sus planes municipales ante el episodio de viento

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé - EUROPA PRESS

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha afirmado que más de 200 municipios catalanes han activado su planificación municipal para valorar las afectaciones del episodio de fuerte viento este sábado.

En declaraciones a los medios, junto con el jefe del Área de Predicción Meteorológica de Catalunya, Santi Segalà, Solé ha recordado la recomendación de evitar desplazamientos y actividades en el exterior frente a rachas de viento que han superado los 140 kilómetros por hora en puntos del sur de Catalunya y los pirineos.

También ha confirmado que no hay "ninguna incidencia que haya afectado a personas de manera grave" y ha añadido que no se han registrado nuevas incidencias respecto al suministro de energía, aunque hay 900 abonados sin suministro en la zona de Amposta (Tarragona) y hay otra incidencia registrada en Ulldecona (Tarragona), por lo que se trabaja en su resolución.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 639 llamadas hasta las 14 horas de este sábado, mayoritariamente en comarcas de Tarragona y Bombers de la Generalitat ha atendido 564 avisos.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

Por su parte, Segalà ha advertido de que durante la tarde de este sábado todavía se producirán rachas de viento fuertes y "aunque bajen algunas de estas rachas máximas todavía habrá viento sostenido" en zonas de las Terres de l'Ebre (Tarragona).

Además, también ha alertado de olas que pueden superar los 4 metros en zonas de la costa de Tarragona y nevadas en el Pirineo que pueden acumular grandes cantidades de nieve.

Finalmente, ha dicho que "mañana todavía se registrarán rachas fuertes en la zona de los dos extremos del país, pero poco a poco este temporal de viento irá remitiendo".