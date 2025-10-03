Más de 300 médicos piden ante Salud un convenio propio y rechazan el borrador del Estatuto Marco

El secretario general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, atiende la prensa durante la huelga de este viernes. - EUROPA PRESS

Piden que se reconozcan las "características únicas" de la profesión

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 facultativos se han concentrado frente a la sede de la Conselleria de Salud de la Generalitat, en Barcelona, para pedir un convenio propio y rechazar el borrador del Estatuto Marco, en el marco de la huelga convocada en todo el Estado para este viernes.

Han criticado que existan jornadas laborales de 48 horas semanales cuando otros colectivos han negociado 35, así como las guardias de 24 horas, y han alertado de que se les pagan las horas extras "por debajo de las normales" y de que se está mercadeando, textualmente, con sus descansos y su conciliación.

En la lectura del manifiesto, el secretario general del sindicato mayoritario y convocante de la huelga Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, ha defendido un convenio propio, un Estatuto Médico que "recoja las particularidades de una profesión singular con características únicas que la hacen distinta al resto de colectivos sanitarios".

La renovación del Estatuto Marco volvía a abrir, según Lleonart, la posibilidad de "llevar los trabajadores sanitarios a las relaciones laborales del siglo XXI", pero ha apuntado que los facultativos no cuentan con una representación justa teniendo en cuenta su peso primordial dentro del sistema, en sus palabras

En la concentración --que ha cortado Travessera de les Corts a la altura del edificio de la Conselleria-- se han podido leer carteles como 'Convenio médico: dignidad y futuro'; 'Médico cansado, mala sanidad'; 'No es mi derecho, es tu salud', y 'Psicólogos, odontólogos, farmacólogos también somos facultativos'.

Asimismo, se han oído cánticos como 'Menos corbatas y más batas' y 'La vocación no es explotación'.

"FRACASO DE LA CLASE POLÍTICA"

El secretario general de MC ha asegurado que volver a la huelga tras la convocatoria de hace 3 años es un reflejo del "fracaso de la clase política" que no ha sido capaz de leer los cambios de la profesión desde los recortes hasta la pandemia.

"Nos encontramos ahora en medio de una tormenta perfecta: recursos escasos ahí donde son más necesarios, equipamientos mal dimensionados y distribuidos, una población que ha pasado de 6 a 8 millones de habitantes en solo dos décadas, cada vez más demandante y envejecida, y sobre todo unos profesionales quemados y agotados", ha afirmado.

Ha asegurado que han hecho llegar informes y se han reunido con la Conselleria de Salud para exponer sus demandas, pero la respuesta que reciben es que "no es legal" y que no es su competencia, lo que Lleonart entiende que ve como una voluntad política inexistente, en sus palabras.

Después de la concentración, el sindicato tiene prevista una reunión con la directora de Servicios de la Conselleria de Salud, Maria Petra Saiz Antón.

Lleonart ha asegurado que la protesta de este viernes es "el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones largo y persistente" hasta que sean capaces, en sus palabras, de producir una grieta en la falta de voluntad política.

"BUEN SEGUIMIENTO"

La huelga está convocada desde las 8 horas de este viernes hasta las 8 horas de este sábado, y afecta al personal adjunto y en formación (residentes) de los grupos profesionales de médicos, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, odontólogos, radiofísicos, químicos y bioquímicos.

A nivel estatal, la han convocado la Confederación Estatal de Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), para expresar su rechazo al borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

MC cifra el seguimiento en Catalunya en un 58% --9% según la Conselleria--, lo que Lleonart ve como un "buen seguimiento" a pesar del poco tiempo que han tenido para organizarla, y ha dicho que desde el sindicato están muy orgullosos porque es el primer paso de un seguido de movilizaciones que les deberían conducir allá donde les toca estar por justicia, textualmente.