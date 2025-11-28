Más de 3.000 estudiantes asisten al salón del 'gaming' Saga 2025 en L'Hospitalet (Barcelona)

Participantes en esta edición - PLATAFORMA PER LA LLENGUA

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 estudiantes de Catalunya y el sur de Francia han asistido este viernes al salón del 'gaming' Saga 2025, en el primer día de esta edición, que cuenta con unos 70 expositores y se celebra en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En un comunicado, Plataforma per la Llengua, organizadora del evento, explica que en la jornada de este viernes el "protagonismo" lo han tenido las actividades formativas, como el torneo interuniversitario de deportes electrónicos All Stars UB Alma Mater, que organiza la Universitat de Barcelona.

El salón, que este año crece hasta los 8.000 metros de recinto, ofrece variedad de expositores, entre empresas, comunidades de jugadores, centros formativos, profesionales e instituciones, una LAN Party con una 'zona fighting', y diferentes puntos de juego y espacios dedicados a los juegos de realidad virtual.

Como novedad, en el espacio de SAGA TV, el streamer LópezNorman44 ha comenzado a hacer un programa en directo que se alargará durante toda la feria y que "permitirá descubrir las últimas novedades" de las empresas desarrolladoras presentes en el salón.

Los alumnos han podido realizar un taller para trabajar las 'soft skills' de los videojuegos, a cargo de Good Game Generation, y otro de revisión de portfolios a cargo de Gerard Martínez; además, la jornada ha querido acercarlos a la profesión con presentaciones de diferentes opciones formativas en el ámbito de los videojuegos.