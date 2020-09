Más del 53% de las pymes que teletrabajan lo hacen toda la jornada según Pimec

El Homrani defiende dar "un paso adelante" para aumentar productividad y mejorar condiciones laborales

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 53,6% de las pymes que han optado por el teletrabajo ante la crisis del coronavirus lo hacen para toda la jornada de sus trabajadores, uno o más días a la semana, según un informe presentado este jueves por Pimec.

La patronal ha concluido que el teletrabajo beneficia la conciliación laboral y familiar, y supone una motivación para los empleados, además de mejorar su productividad y ahorrar costes empresariales como los energéticos.

El gerente del área institucional de Pimec, Àngel Hermosilla, ha expuesto que el informe señala que la mayoría de las pymes creen que se reducirá el absentismo y los tiempos improductivos.

Sobre los gastos del teletrabajo, como los equipos tecnológicos, casi la mayoría de las pequeñas y medianas empresas encuestadas señalan que no supone un coste adicional y un 29,2% sostiene que la inversión realizada se podrá recuperar en un plazo razonable.

EL HOMRANI

En la presentación del informe ha participado el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, quien ha remarcado que se tiene que dar "un paso adelante" con el teletrabajo, con el objetivo de reforzar el tejido de pymes, aumentar la productividad y mejorar las condiciones laborales.

No obstante, El Homrani ha llamado a "encontrar un equilibrio y no generar desigualdades", teniendo en cuenta el aislamiento que pueden experimentar los empleados y que no todos los empleos se pueden adaptar a esta modalidad.