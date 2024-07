Más de 67.000 personas asisten al Alma Festival de Barcelona en el Poble Espanyol

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Alma Festival de Barcelona cierra este domingo su segunda edición con más de 67.000 espectadores que han acudido a 22 jornadas de conciertos en el Poble Espanyol y que esta noche acogerá la actuación de Kool & the Gang.

Un total de ocho conciertos del festival han agotado localidades y la ocupación media ha sido de un 77%, sumando casi 20.000 asistentes más respecto a su anterior edición, según ha informado en un comunicado.

El festival ha contado con artistas como Queens of the Stone Age, Hozier, Vetusta Morla, Take That, Alice Cooper, Marisa Monte, Valeria Castro y James Blunt, entre otros.

El director de Alma Festival y de Concert Studio, Martín Pérez, ha descrito como un "éxito" la cifra de asistentes en este nuevo emplazamiento tras diez años en los Jardins de Pedralbes.

Alma Festival llevó a cabo una cena solidaria organizada en beneficio de Sant Joan de Déu, donde participaron unas 700 personas y en la que se recaudaron 218.400 euros para respaldar al proyecto Únicas, centrado en el impulso de la investigación y la atención de los niños con enfermedades minoritarias.