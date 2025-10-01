Más de 8.200 personas participan en el Àgora Cívica de Barcelona por el Mondiacult 2025

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.200 personas han participado en el Àgora Cívica, el foro impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ministerio de Cultura, con motivo del Mondiacult 2025 en la capital catalana, informa la organización este miércoles en un comunicado.

Durante 6 días, ha registrado 2.600 inscripciones a la programación; se han celebrado más de 120 actividades (80 en el marco de Àgora Cívica y 40 de Àgora en Xarxa), con la participación de más de 200 ponentes, el 54% de ellos mujeres y el 50% con perfil internacional.

Esta edición ha tenido lugar en cuatro centros culturales --el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC), el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) y el Institut d'Estudis Catalans (IEC)-- y más de 13 espacios para ponencias, actividades y presentaciones.

Àgora Cívica ha sido durante estos días un espacio de reflexión y opinión y los debates y conversaciones que ha acogido han puesto de manifiesto "la necesidad de un foro plural y abierto como herramienta clave para afrontar los retos culturales actuales y futuros".

Ha abordado temas como los derechos culturales, la diversidad cultural y lingüística, los efectos de la IA en la cultura, la paz o los ecosistemas culturales, y entre los participantes ha estado la relatora de la ONU sobre derechos culturales, Alexandra Xanthaki y el autor de la Declaración de Friburgo, Patrice Meyer-Bisch.