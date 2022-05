Mas advierte de que el Estado no puede irse "de rositas" ante las actuaciones de Villarejo

Sostiene que Moncloa lo sabía y que afectó a sus resultados en la campaña electoral de 2012

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha advertido este miércoles de que el Estado no puede irse "de rositas" ante las actuaciones del excomisario José Manuel Villarejo para desacreditar a políticos independentistas.

Lo ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, después de que 'El País' haya publicado que Villarejo ideó un supuesto plan junto al Ministerio del Interior para atribuir falsos casos de corrupción a dirigentes independentistas.

"Proseguiremos con la vía judicial, no se puede hacer mucho más", ha lamentado Mas, que ha mantenido que los responsables deben ser castigados penalmente y que litigarán tanto en los tribunales españoles como en Europa.

Además, ha alertado de que el Estado no puede salir impune por "alterar los marcos legales" cuando, según ha defendido, a los dirigentes independentistas se les ha juzgado bajo ese mismo argumento.

EL INFORME DE LA UDEF

Preguntado por un informe presuntamente falso de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que aseguraba que Mas y el expresidente Jordi Pujol tenían cuentas en Suiza, ha dicho: "Cuando lo dijimos en plena campaña electoral en noviembre de 2012, prácticamente nadie nos hizo caso".

Según él, ese informe tuvo un gran impacto en el resultado electoral de CiU --que perdió 12 diputados--, porque "cuando a un político se le acusa de haber cobrado comisiones y tener dinero irregular, en el ambiente común más bien se le da credibilidad".

"Que había poderes del Estado que se organizaron para desacreditar a determinada gente cometiendo delitos y pisando derechos fundamentales es de una evidencia absoluta. Y que detrás de eso había el Ministerio del Interior, también", ha asegurado.

Y ha sostenido que Moncloa también debía conocerlo: "No se organiza desde un ministerio sin que las autoridades políticas máximas sepan algo. No digo quién, porque no tengo pruebas".