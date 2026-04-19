Más de un centenar de internos del COPGI (Girona) participaron en proyectos de reinserción en 2025

Asamblea de entidades del COPGI - GOVERN

GIRONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de internos en el Centre Penitenciari Obert de Girona (COPGI) han participado durante el 2025 en proyectos de reinserción promovidos por las entidades del tercer sector que forman la Taula de Participació Social.

Según informa el Govern en un comunicado este domingo, 15 han participado en programas de formación ocupacional en empresas de inserción; 20 han trabajado en empresas de inserción laboral; 40 han seguido un curso de prevención en reincidencia delictiva; 6 han seguido un curso de conversación en catalán y 5 han hecho un curso de introducción a nuevas tecnologías a través del teléfono móvil.

La modalidad de régimen abierto que se aplica en el centro permite también que algunos internos desarrollen tareas de voluntariado en entidades comunitarias como La Sopa, el Banc dels Aliments de Girona, Cáritas, Nou Horitzó y la Cruz Roja, donde actualmente colaboran ocho internos.

Estas estadísticas se han destacado en la décima Assemblea de la Taula de Participació Social del COPGI, que se celebró este viernes en el Centre Cívic de Pont Major de Girona.

El encuentro reunió a representantes de entidades en una sesión "destinada a continuar fortaleciendo el trabajo en red, mejorar la percepción social de las personas en régimen abierto y reforzar su integración comunitaria.