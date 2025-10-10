Masllorens (Icip) defiende a Corina Machado como "persona de consenso" en la oposición venezolana

Archivo - La líder opositora venezolana María Corina Machado interviene de manera telemática durante un acto en Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Institut Català Internacional per la Pau (Icip), Xavier Masllorens, ha destacado que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, Maria Corina Machado, es "una persona de consenso dentro de la alta fragmentación de la oposición venezolana, un símbolo de resistencia y una defensora de los derechos civiles y la participación ciudadana".

El Icip ha celebrado que el galardón ponga en valor "el apoyo explícito a la democracia frente a los autoritarismos, en este caso de Venezuela, y el diálogo como herramienta de resolución de conflictos", informa en un comunicado de este viernes.

"Corina Machado es también la demostración del trabajo constante y persistente por la paz, una necesidad imperiosa hoy en día, en un contexto de auge de los autoritarismos", afirma el instituto.