MasOrange invertirá 640 millones en Catalunya entre 2024 y 2027

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger. - MASORANGE

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

MasOrange ha anunciado que prevé invertir 640 millones de euros en redes de alta capacidad de fijo y móvil y tecnología en Catalunya entre 2024 y 2027, en un comunicado este miércoles.

Lo ha explicado tras la reunión que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mantenido con el consejero delegado, Meinrad Spenger, y la directora general de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad, Luz Usamentiaga.

Esta inversión permite la creación de 6.000 puestos de trabajo en Catalunya y ofrecer redes de fibra y móvil modernas a empresas y hogares.

Spenger ha señalado que la apuesta de la empresa por Catalunya es estratégica y la voluntad es "acompañar a la región para situarse a la vanguardia tecnológica europea".

La empresa ha señalado que tiene acuerdos con empresas y administraciones catalanas para gestionar sus comunicaciones y acceder a servicios avanzados.