Las matriculaciones de vehículos crecerán un 6% en Catalunya en 2026, hasta 145.000 unidades

Jaume Roura, presidente de Fecavem. - FECAVEM

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado de la automoción crecerá un 6% en Catalunya en 2026, hasta alcanzar alrededor de 145.000 matriculaciones a lo largo del año, según datos compartidos por las patronales de los concesionarios Faconauto y Fecavem este jueves en un comunicado.

A pesar de la mejora, han alertado ambas entidades, el mercado de la automoción se mantiene aún lejos de los niveles previos a la pandemia, cuando se anotaron 173.000 matriculaciones anuales, "lo que pone de relieve el amplio margen de crecimiento existente si se activan medidas que permitan acelerar la renovación del parque y reforzar la confianza del comprador".

Las previsiones se han hecho públicas durante la XI Jornada de Automoción de Cataluña, organizada por Faconauto, Fecavem, BBVA Consumer Finance y Esade Alumni, durante la cual los concesionarios han señalado que 2026 "no puede ser un año más", y apostado por la puesta en marcha del Plan Auto+ y el Plan Nacional de Renovación del Parque.

La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha utilizado al sector industrial como un ejemplo de crecimiento y camino a seguir, pero ha señalado que dicho potencial "debe traducirse también en medidas concretas y eficaces que lleguen al ciudadano, impulsando la electrificación y la renovación del parque".

Por su parte, el presidente de Fecavem, Jaume Roura, ha indicado que cada día que transcurre entre el anuncio y activación de estos planes de ayudas, "afecta negativamente al mercado, que se resiente y se paraliza".

IMPULSO INSTITUCIONAL

El Plan Auto+, impulsado por el Gobierno, tiene el objetivo de incentivar la compra del vehículo eléctrico, con fondos gestionados directamente por el Gobierno central, y cuya activación inmediata es clave para aportar certidumbre al mercado, evitar interrupciones en la demanda y mantener la inercia positiva iniciada en 2025, explican las patronales en el comunicado.

En paralelo, Faconauto y Fecavem también ha situado como una "prioridad estratégica" el Plan Nacional de Renovación del Parque, previsto en la Ley de Movilidad Sostenible, y que el Gobierno debe poner en marcha en un plazo de tres meses, han recordado.

"Este plan es considerado la pieza estructural que falta para dar coherencia al conjunto de políticas de movilidad, ya que permitiría reducir desigualdades territoriales y facilitar el acceso de los ciudadanos a vehículos más modernos, seguros y eficientes, con independencia de la tecnología elegida", han defendido.