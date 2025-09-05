Mazoni publica su nuevo disco 'Banderes per daltònics'

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mazoni ha publicado este viernes su nuevo disco 'Banderes per daltònics', el undécimo álbum del grupo del Empordà (Girona), liderado por Jaume Pla, ha informado el sello en un comunicado.

El disco, que se publica después de 4 años de silencio discográfico y está producido por Aleix Bou, "abraza el pop" en sus 11 canciones y para ellas se ha contado con músicos como Jordi Bastida, Dani Ferrer, Amaia Miranda o Joan Torné, entre otros.

Los primeros conciertos de presentación serán el 17 de septiembre en el Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona); el 4 de octubre en el Auditori de Girona; y el 11 de octubre en la sala Apolo [2] de Barcelona.