MB92 prorroga su concesión en el Port de Barcelona hasta 2050 e invertirá 40 millones

Vista de las instalaciones de MB92 - MB92

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

MB92 ha obtenido la prórroga de su concesión en el Puerto de Barcelona hasta 2050 y prevé invertir 40 millones de euros en su actividad industrial, informa en un comunicado este viernes.

El acuerdo permite alargar 10 años la actividad de la empresa y contempla la ampliación de la superficie ocupada con 4.000 metros cuadrados más.

La compañía también prevé destinar la inversión a reforzar su capacidad operativa, renovar sus infraestructuras e impulsar la sostenibilidad.

Ha añadido que más del 90% de las inversiones "se pondrán en marcha de forma inmediata" y está previsto que el conjunto de las actuaciones finalice antes de finales de 2028.

El managing director de la empresa, Jordi Ariet, ha explicado que esta extensión "permite continuar creciendo en Barcelona, invertir con una visión de largo plazo y seguir generando valor para la ciudad, el puerto y el conjunto del ecosistema marítimo".