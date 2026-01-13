La media de bajas por incapacidad temporal en Catalunya se ha doblado desde 2013, según Pimec

El presidente de Pimec, Antoni Cañete - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha pasado de tener una media de 3,8 horas de baja laboral por incapacidad temporal (IT) por persona y mes en 2013 a las 8 horas en el tercer trimestre de 2025 (+110%), según el estudio 'Evolució de les baixes per incapacitat temporal a Catalunya 2013-2025' de Pimec.

Así lo han explicado durante la presentación del trabajo este martes el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el secretario general, Josep Ginesta, quienes sostienen que, después de Noruega (a nivel europeo) y de Navarra (a nivel estatal), Catalunya es "el territorio con más bajas por IT de toda Europa".

Según el informe, entre 2013 y 2024, ha habido un incremento del 108% en las horas medias de IT por trabajador y mes en Catalunya, mientras que hasta el tercer trimestre de 2025 se han alcanzado las 8 horas medias por IT (+110%).

El trabajo se ha centrado en las bajas por IT, causadas por una enfermedad profesional o accidente laboral o por una enfermedad común o accidente no laboral, que se cuantifica con el número de horas no trabajadas y remuneradas por IT, a partir de las horas pactadas.

Para ello, se han empleado datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), entre otras instituciones, que revelan que el coste directo e indirecto de las bajas laborales por IT representó el 10,5% del PIB catalán en 2024.

Ante esta situación, Pimec insta a reforzar el sistema sanitario para reducir la presión en la Atención Primaria y las listas de espera, así como una mayor cooperación con las mutuas y farmacias para "desburocratizar" a la comunidad médica y atender con mayor rapidez a las personas, entre otras propuestas.