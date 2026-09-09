Mediapro pasará a llamarse Imagina y busca crecer en proyectos e internacionalización

Archivo - La sede de Mediapro, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mediapro pasará a llamarse Imagina a partir del 1 de enero de 2027, en el marco de una reorganización de la compañía, y busca que las cuatro áreas de negocio crezcan tanto en número de proyectos como en el de países en los que están presentes.

Según informan en un comunicado y han explicado fuentes de la empresa a Europa Press, la dirección ha llevado a cabo una revisión de las áreas de negocio en los primeros meses del año y ha aplicado un plan de reestructuración que ha permitido "garantizar su solidez" de cara al futuro.

Los planes de la compañía, anunciados este miércoles a la plantilla, pasan por volver a crecer a cierre de 2026, con un aumento de entre un 50% y 60% del resultado bruto de explotación (Ebitda) respecto a 2025, cuando fue en alrededor de 90 millones de euros.

También prevé haber generado un flujo de caja positivo a cierre del ejercicio y, en los próximo tres años, generar un total de más de 100 millones de euros de flujo libre de caja, que se reinvertirán en el negocio y la financiación de nuevos proyectos.

MÁS PROYECTOS E INTERNACIONALIZACIÓN

Mediapro cuenta con 4 áreas de negocio diferentes, que son servicios de producción audiovisual, creación de contenidos, gestión de derechos deportivos y 'Brands&Xperiences', y la dirección tiene el objetivo de ampliar todas ellas tanto el número de proyectos como de países.

Respecto a la gestión de derechos deportivos, la empresa ya está trabajando en nuevos acuerdos con deportes emergentes para expandirse en nuevos países, mientras que en el área de contenidos, prevé consolidar su presencia en el mercado español y potenciarla en el hispanoamericano.