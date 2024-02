Mediolanum Aproxima (Banco Mediolanum) donó un 75% más en Catalunya y Baleares en 2023

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mediolanum Aproxima, la acción social de Banco Mediolanum, superó los 340.000 euros destinados a proyectos de acción social en Catalunya y Baleares durante 2023, lo que supone un 75% más que en 2022.

Se beneficiaron iniciativas sobre inclusión, educación, diversidad y bienestar social de 33 ONG locales, un 43% más respecto al año anterior, informa este jueves en un comunicado.

El responsable en la Zona Noreste e Islas de Banco Mediolanum, Juan Massana, ha valorado que el aumento del 75% de donaciones "refleja el compromiso" del banco y de sus profesionales con proyectos locales.

Así, 30 Family Bankers de la entidad (asesores financieros) han apadrinado todas esas iniciativas, apoyándolas, participando en eventos benéficos y explicándolo a los clientes del banco, con el fin de recaudar fondos.

La acción social de Banco Mediolanum cumple en 2024 sus 10 años, durante los cuales ha superado 4,5 millones en donaciones, de los cuales 1.661.999 euros corresponden a 2023 (un 45% más que en 2022).

ONG BENEFICIADAS

Los beneficiados fueron las asociaciones Hipofam, Hogar de María, La Lucha de Abril, Autisme amb Futur, Casal dels Infants, La Medusa Solidària, Nukoko Volta Region, Solidària Djouma, Aspasim y Ave Maria, además de Hospital Sant Joan de Déu, Irb Barcelona, Nasco Feeding Minds y Orden del Santo Sepulcro.

También se donó a las fundaciones Catalana per a la Paràlisi Cerebral, Clínic per a la Recerca Biomèdica, Oncovallès, Ramón Martí i Bonet contra la Ceguera, Pro Vida Catalunya, Atención Temprana, Avan, Bicicletas sin Fronteras, Dr.Iván Mañero, Inés Arnaiz, Make a Wish, Mary's Meals Spain, Noelia, Nuestros Pequeños Hermanos, Maresme Pro Persones, Rotary Badalona, Fundación Síndrome de West, Soñar Despierto y Vicente Ferrer.