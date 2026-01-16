Megadeth se incorpora al cartel del Barcelona Rock Fest

Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 16 enero 2026 10:49
BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La banda de trash metal Megadeth se ha incorporado al cartel del Barcelona Rock Fest, que se celebrará del 3 al 5 de julio en el Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet.

El grupo liderado por Dave Mustaine tocará el viernes 3 de julio dentro de su gira de despedida, informa el festival.

Megadeth se incorpora a un cartel del Barcelona Rock Fest en el que también figuran Helloween, The Offspring, Twisted Sister, Bad Religion, Sex Pistols con Frank Carter y Sabaton, entre muchos otros.

